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понедельник, 04 января 2021 18:10

Рассказали, с кем встретится президент Молдовы в Киеве  

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Рассказали, с кем встретится президент Молдовы в Киеве  
Президенткой Молдовы встретится в Киеве с Зеленским, Шмыгалем и Разумковым. Фото: presedinte.md

Во вторник, 12 января, президент Молдовы Маи Санду прибудет в Киев с официальным визитом, где встретится с высшим украинским руководством.

Соответствующее сообщение появилось на сайте президента Республики Молдова.

"В Киеве состоится официальная встреча Маи Санду с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым", - говорится в официальном заявлении.

Состав официальной делегации Молдовы объявят в ближайшее время.

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Первым о дате визита Маи Санду в Киев сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины, дипломатический советник президента Игорь Жовква.

24 декабря в Молдове состоялась инаугурации новоизбранного президента Маи Санду. Событие прошло во Дворце Республики в Кишиневе с учетом карантинных норм. Президент обратилась к народу 4 языках - русском, украинском, гагаузском и болгарском.

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