Президент Молдовы едет в Украину: это ее первый визит в должности

Президент Молдовы посетит Украину в январе. Фото: Мая Санду в Facebook

Новоизбранний президент Молдовы Мая Санду приедет в Украину с официальным визитом 12 января.

Новый год стартует с перезагрузки двусторонних отношений с Молдовой, заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины, дипломатический советник президента Игорь Жовква, передает "Дзеркало тижня".

"Этот визит станет для Маи Санду первым с момента избрания", - сказал Жовква.

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Он также рассказал, как готовятся к встрече президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"В отношениях с Венгрией стремимся выйти на взаимное доверие и поддержку, поэтому будем искать средства развития конструктивного диалога по чувствительным вопросам. Готовимся к проведению встречи лидеров двух государств. Она должна завершиться заключением нового документа - своего рода взаимовыгодной дорожной карты наших отношений", - заявил чиновник .

24 декабря в Молдове состоялась инаугурации новоизбранного президента Маи Санду. Событие прошло во Дворце Республики в Кишиневе с учетом карантинных норм. Все работники государственной охраны были в масках. Стулья поставили на расстоянии 1,5 м друг от друга. Президенткой обратилась к народу 4 языках - русском, украинском, гагаузском и болгарском.