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суббота, 08 января 2022 16:40

В Киеве ожидаются снегопады: в город запретят въезд грузовиков

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В Киеве ожидаются снегопады: в город запретят въезд грузовиков
Автомобили, которые будут мешать убирать спецтехнике, будут эвакуировать. Фото: pixabay

В Киеве 9 января ожидаются снегопады и гололедица. Поэтому в город не будут пускать грузовики.

Об этом сообщает КГГА.

С семи утра 9 января в Киев не будут пускать грузовики. В КГГА говорят, что это поможет избежать пробок и уволит дорогу для спецтехники.

Спецтехника начнет свою работу еще до начала снегопада.

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В КГГА просят водителей не пользоваться собственными автомобилями, а отдать предпочтение общественному транспорту.

"Автомобили, мешающие работе спецтехники, могут быть эвакуированы", - говорится в сообщении.

В целом "Киевавтодор" имеет 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники для уборки снега и нанесения противогололедных средств.

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