В Киеве отменили ряд рейсов городских электричек

17, 18 и 19 января по техническим причинам также был отменен ряд рейсов. Фото: urbanrail.kiev.ua

20 января в столице не будут ходить некоторые рейсы городской электрички.

По техническим причинам отменят восемь рейсов, сообщает Киевпастранс.

В частности, утром не будут курсировать электрички № 7307 и № 7315 от станции Дарница, а также № 7308 и № 7316 станции Киев-Волынский

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В четверг вечером не стоит рассчитывать на такие рейсы городских электричек:

- № 7416 и № 7424 от станции Борщаговская;

- № 7423 и №7431 от станции Дарница.

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