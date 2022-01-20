В Киеве отменили ряд рейсов городских электричек

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский уже стал чемпионом по нарушениям Конституции - Роман Чайка
Зеленский уже стал чемпионом по нарушениям Конституции - Роман Чайка
Просмотров: 99
Большой хлебозавод на Днепропетровщине остановился из-за сверхвысоких цен на газ
Большой хлебозавод на Днепропетровщине остановился из-за сверхвысоких цен на газ
Просмотров: 756
Наша полиция – узаконенный криминалитет – писатель
Наша полиция – узаконенный криминалитет – писатель
Просмотров: 459
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Просмотров: 19264
"И что это все было?" - суд с Порошенко снова всколыхнул сети
"И что это все было?" - суд с Порошенко снова всколыхнул сети
3 Просмотров: 1809
"Зелю прочь!" и досрочные выборы - как тысячи людей протестовали под ОП: фото
"Зелю прочь!" и досрочные выборы - как тысячи людей протестовали под ОП: фото
2 Просмотров: 6129
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 3231
Коломойский - не на повестке дня: о чем Блинкен будет говорить с Зеленским
Коломойский - не на повестке дня: о чем Блинкен будет говорить с Зеленским
Просмотров: 1008
"Беркут вернулся. Забыли как на коленях ползали?": что происходит под Печерским райсудом - фото
"Беркут вернулся. Забыли как на коленях ползали?": что происходит под Печерским райсудом - фото
Просмотров: 3312
Под Печерским райсудом начались стычки с полицией
Под Печерским райсудом начались стычки с полицией
Просмотров: 2268
Фото
Все фото
11
43
3
9
12
Сочла традиционные украинские мотивы с авангардом – за работы Александры Экстер дают по $1 млн
Сочла традиционные украинские мотивы с авангардом – за работы Александры Экстер дают по $1 млн
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Редакцию Гордона обстреляли
Редакцию Гордона обстреляли
&quot;Зелю прочь!&quot; и досрочные выборы - как тысячи людей протестовали под ОП: фото
"Зелю прочь!" и досрочные выборы - как тысячи людей протестовали под ОП: фото
&quot;Володя, мы к тебе идем!&quot; - сотни людей двинулись на протест к Офису президента
"Володя, мы к тебе идем!" - сотни людей двинулись на протест к Офису президента
Видео
Все видео
Под Печерским судом задержали Владимира Балуха
Под Печерским судом задержали Владимира Балуха
В Киеве посчитали, сколько людей посетили центральную елку
В Киеве посчитали, сколько людей посетили центральную елку
Праздник закончился: в Киеве демонтируют главную елку страны
Праздник закончился: в Киеве демонтируют главную елку страны
К аэропорту - пробки, поклонники Порошенко ставят сцену
К аэропорту - пробки, поклонники Порошенко ставят сцену
Клали асфальт на снег: Киевавтодор отреагировал на работу коммунальщиков
Клали асфальт на снег: Киевавтодор отреагировал на работу коммунальщиков
Интервью
1/5
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 3222
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 1836
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 4986
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 945
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 765
Колонка
Наталия Мазина
Наталия Мазина
19 января 2022
Просмотров: 630
Маленька перемога
"Лайф" замучив: заміни та заміни карту на 4G. Ну, раз так просять, зайшла в магазинчик. Чорнява дівчина з нарощеними віями за хвилинку все зробила: ...
четверг, 20 января 2022 06:41

В Киеве отменили ряд рейсов городских электричек

  Комментировать
В Киеве отменили ряд рейсов городских электричек
17, 18 и 19 января по техническим причинам также был отменен ряд рейсов. Фото: urbanrail.kiev.ua

20 января в столице не будут ходить некоторые рейсы городской электрички.

По техническим причинам отменят восемь рейсов, сообщает Киевпастранс.

В частности, утром не будут курсировать электрички № 7307 и № 7315 от станции Дарница, а также № 7308 и № 7316 станции Киев-Волынский

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укрзализныця подсчитала, сколько перевезла пассажиров за новогодние праздники

В четверг вечером не стоит рассчитывать на такие рейсы городских электричек:

- № 7416 и № 7424 от станции Борщаговская;

- № 7423 и №7431 от станции Дарница.

Киев решил привлечь 100 млн евро кредита на закупку новых троллейбусов и 50 вагонов метро.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве отменили ряд рейсов городских электричек». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
43
 Просмотров: 19246
Обнаженные депутаты полезли в ледяную воду - разделся до трусов и Литвин
Обнаженные депутаты полезли в ледяную воду - разделся до трусов и Литвин
15
 Просмотров: 16650
Военная техника заполонит улицы Одессы - людей просят не паниковать
Военная техника заполонит улицы Одессы - людей просят не паниковать Просмотров: 11349
Российский враг на границе, а Зеленские отдыхают на Сейшелах - СМИ
Российский враг на границе, а Зеленские отдыхают на Сейшелах - СМИ
 Просмотров: 6741
Офис президента ищет &quot;козлов отпущения&quot;, одна фамилия уже известна - экс-нардеп
Офис президента ищет "козлов отпущения", одна фамилия уже известна - экс-нардеп 1 Просмотров: 6633
Новости Киева
Сочла традиционные украинские мотивы с авангардом – за работы Александры Экстер дают по $1 млн
Сочла традиционные украинские мотивы с авангардом – за работы Александры Экстер дают по $1 млн
11
 Просмотров: 171
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
43
 Просмотров: 19273
Редакцию Гордона обстреляли
Редакцию Гордона обстреляли
3
 1 Просмотров: 1098
"Зелю прочь!" и досрочные выборы - как тысячи людей протестовали под ОП: фото
"Зелю прочь!" и досрочные выборы - как тысячи людей протестовали под ОП: фото
9
 2 Просмотров: 6129
"Володя, мы к тебе идем!" - сотни людей двинулись на протест к Офису президента
"Володя, мы к тебе идем!" - сотни людей двинулись на протест к Офису президента
12
 Просмотров: 3123
Больше всего комментируют
3
"Негатив не преобладает" - Зеленская отреагировала на критику школьного питания
3
"И что это все было?" - суд с Порошенко снова всколыхнул сети
2
Угроза эскалации на Донбассе является самой высокой с 2015 года – Рахманин
2
Филарет пошел в суд восстанавливать свою церковь
2
"Уже легче, чем позавчера" – Порошенко пришел на суд
Голосов: 7125
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть