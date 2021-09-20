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понедельник, 20 сентября 2021 15:43

В Киеве открыли новый центр массовой Covid-вакцинации

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В Киеве открыли новый центр массовой Covid-вакцинации
Центр массовой вакцинации от Covid-19 открыли в ТРЦ River Mall. Фото: Лилия Мыцко, Gazeta.ua

С 18 сентября в ТРЦ River Mall на ул. Днепровская набережная, 12 в Киеве заработал центр массовой вакцинации.

Работает он ежедневно с 12:00 до 18:00, сообщила пресс-служба Дарницкой РГА.

Прививки будут делать всем желающим вакцинами AstraZeneca, Coronavac и Pfizer.

"Записаться на вакцинацию можно через электронную систему Helsi.me. Для вакцинации с собой необходимо иметь паспорт и идентификационный код", - отметили в сообщении.

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Сделать Covid-прививку в Киеве можно на базе медицинских учреждений столицы: центры первичной медико-санитарной помощи, консультативно-диагностические, стационарные медучреждения. Работает в ежедневном режиме Центр массовой вакцинации на базе МВЦ. Также пункты вакцинации открываются в торговых центрах и крупных сетях маркетов. Введена практика мобильных прививочных пунктов.

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