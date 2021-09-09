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И близко не половина: Минздрав назвал иное количество вакцинированных киевлян

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И близко не половина: Минздрав назвал иное количество вакцинированных киевлян
Всего в Киеве сделали почти 1,5 млн Covid-прививок. Фото: Лилия Мыцко, Gazeta.ua

В Киеве 23,27% официально зарегистрированных жителей столицы, а не 50%, полностью вакцинированы от коронавируса. По состоянию на 7 сентября две дозы получили 687,44 тыс. человек.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ, пишет "Интерфакс-Украина".

Согласно данным КГГА, одну дозу вакцины получили 779,88 тыс. человек, то есть 26,4% официально зарегистрированных жителей столицы.

Таким образом, более 92 тыс. киевлян получили одну дозу вакцины и ожидают вторую. Всего в столице сделали уже 14,6 млн прививок, отметили в Минздраве.

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В Департаменте здравоохранения КГГА сообщили, что прививки от коронавирусной болезни уже сделали 50% официальной численности населения города. Двумя дозами прививались 46% общего количества вакцинированных.

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