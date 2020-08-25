В Киеве открыли мурал, посвященный сыну Ивана Франко

В Соломенском районе столицы открыли мурал, посвященный Петру Франко - сыну украинского поэта и писателя Ивана Франко. Выполнил стенопись художник Андрей Пальваль.

Об этом сообщил на странице в Facebook Андрей Андреев, депутат Киевсовета.

Автор: Андрей Пальваль Официальное открытие начали с памятной панихиды

"По случаю Дня Независимости Украины открыли мурал, посвященный Петру Франко - педагогу, старшине легиона Украинских сечевых стрельцов, инициатору создания авиационного подразделения в Галицкой армии, командиру первого летунского отдела Галицкой армии", - говорится в посте.

Мурал можно увидеть на ул. Антонова, дом 7-й. Франко-младший изображен на нем в форме летчика, поскольку с 1918 года он был военным летчиком Украинской галицкой армии (УГА). Погиб Франко при невыясненных обстоятельствах. Место его захоронения до сих пор не известно.

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Мурал с изображением Кузьмы Скрябина открыли в Черкассах, на доме №60 на ул. Байды Вишневецкого. Стенопись приурочили к 52-летию Андрея Кузьменко.