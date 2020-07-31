В Киеве появился яркий мурал

 
Ексклюзивы
1/5
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 738
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 6021
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 882
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 756
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 567
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 891
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4599
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2358
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7848
Фото
Все фото
3
2
3
6
8
Под Киевом Mercedes Sprinter протаранил продуктовый магазин
Под Киевом Mercedes Sprinter протаранил продуктовый магазин
В Киеве сгорели две элитные машины
В Киеве сгорели две элитные машины
В Киеве появилась первая зарядная станция для электромобилей
В Киеве появилась первая зарядная станция для электромобилей
Задержали бандитов, которые по почте присылали оружие
Задержали бандитов, которые по почте присылали оружие
&quot;Правила одни для всех&quot;: какие элитные авто эвакуировали за неправильную парковку
"Правила одни для всех": какие элитные авто эвакуировали за неправильную парковку
Видео
Все видео
В Киеве Mersedes в лоб протаранил маршрутку: показали видео
В Киеве Mersedes в лоб протаранил маршрутку: показали видео
Малыши - основатели Киева перевоплотились в героев саги о Гарри Поттере
Малыши - основатели Киева перевоплотились в героев саги о Гарри Поттере
Общежитие КПИ закрыли на карантин: причины
Общежитие КПИ закрыли на карантин: причины
В аэропорту "Киев" заработал пункт тестирования на Covid-19: кто сможет провериться
В аэропорту "Киев" заработал пункт тестирования на Covid-19: кто сможет провериться
"Я ее застал с чуваком": слуга народа рассказал о драке и семейном скандале
"Я ее застал с чуваком": слуга народа рассказал о драке и семейном скандале
Интервью
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 6021
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 657
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 567
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 468
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 810
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
суббота, 01 августа 2020 18:47

В Киеве появился яркий мурал

  Комментировать
В Киеве появился яркий мурал
В Киеве на Набережной Днепра появился новый яркий мурал. Фото: facebook.com/vitaliy.gideone

В Киеве на Набережной Днепра появился новый яркий мурал "Золотое Руно". Автором рисунка является известный киевский художник Виталий Гидеван.

Как написал мастер на своей странице в Facebook, мурал он нарисовал поверх рекламы наркотиков.

"Поверх надписи с рекламой наркотиков появился рисунок... и сразу когда закончил рисунок прилетела птица", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Львове открыли мурал посвященный Андрею Шептицкому

Это не первое творение Гидевана на Набережной. Ранее здесь появились русалка, лев в маске, а также изображения символа 2020 года.

Днями киевскую Набережную, в сторону моста Патона украсил новый мурал – лев в маске. Пользователи соцсетей тут же прозвали его - символом борьбы против коронавируса. Автором рисунка стал известный киевский художник - Виталий Гидеван.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве появился яркий мурал». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
августа

Варшавское восстание было подавлено за месяц

Крымский хан пожаловался на казаков литовскому князю

Английские моряки считали эскимосов азиатами

Над советской субмариной подняли украинский флаг

Погружение на самую глубокую точку Земли длилось пять часов

Самое читаемое
Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены
Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены
4
 1 Просмотров: 11286
Украину накроют холодные фронта: синоптик рассказал, вернется ли еще тепло
Украину накроют холодные фронта: синоптик рассказал, вернется ли еще тепло Просмотров: 9441
Купить квартиру: кто чаще всего вкладывает деньги в недвижимость
Купить квартиру: кто чаще всего вкладывает деньги в недвижимость Просмотров: 7272
Когда ЕС может открыть границы для украинцев
Когда ЕС может открыть границы для украинцев Просмотров: 7182
Белорусский следователь развенчал ложь &quot;вагнеровцев&quot;
Белорусский следователь развенчал ложь "вагнеровцев" 3 Просмотров: 7092
Новости Киева
В Киеве Mersedes в лоб протаранил маршрутку: показали видео
В Киеве Mersedes в лоб протаранил маршрутку: показали видео
 Просмотров: 540
Киевские водители эвакуированных машин устроили скандал: подробности
Киевские водители эвакуированных машин устроили скандал: подробности Просмотров: 1026
Под Киевом Mercedes Sprinter протаранил продуктовый магазин
Под Киевом Mercedes Sprinter протаранил продуктовый магазин
3
 Просмотров: 612
Коронавирус в Киеве: какой из районов "лидирует"
Коронавирус в Киеве: какой из районов "лидирует" Просмотров: 342
Где в Украине установят перехватывающие паркинги
Где в Украине установят перехватывающие паркинги Просмотров: 270
Больше всего комментируют
45
Смоленская катастрофа: в самолет Качиньского заложили взрывчатку
7
Над советской субмариной подняли украинский флаг
5
В столичных школах перед началом уроков будут петь гимн
3
Расстреляли эвакуационную группу: имена всех воинов, погибших на Донбассе в июле
3
Россия пригрозила официальными поставками вооружения на Донбасс
Голосов: 6135
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua