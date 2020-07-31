В Киеве появился яркий мурал

В Киеве на Набережной Днепра появился новый яркий мурал "Золотое Руно". Автором рисунка является известный киевский художник Виталий Гидеван.
Как написал мастер на своей странице в Facebook, мурал он нарисовал поверх рекламы наркотиков.
"Поверх надписи с рекламой наркотиков появился рисунок... и сразу когда закончил рисунок прилетела птица", - говорится в сообщении.
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Это не первое творение Гидевана на Набережной. Ранее здесь появились русалка, лев в маске, а также изображения символа 2020 года.
Днями киевскую Набережную, в сторону моста Патона украсил новый мурал – лев в маске. Пользователи соцсетей тут же прозвали его - символом борьбы против коронавируса. Автором рисунка стал известный киевский художник - Виталий Гидеван.
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