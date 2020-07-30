В Киеве откроют выставку, которая удивит детей

В Киеве создадут героев мультиков из цветов. Фото: bigkyiv.com.ua

14 августа на Певческом поле в Киеве открывается выставка цветов "Мульт-ленд".

Там можно будет увидеть скультуры сказочных персонажей, в том числе Angry Birds, Белоснежку и 7 гномов, Аладдина, Жасмин, Джина, Микки Мауса и его подружку Минни, героев мультфильма "В поисках Немо" и Книги "Джунглей", Шрека, волшебных фей и Рапунцель. Некоторые скульптуры будут достигать более 5 м в высоту, сообщает "Киевзеленстрой".

Для создания 10 историй на высадят более 300 тыс. цветов: различные виды бегонии, альтернатеры, тагетиса, колеуса, агератум, сеткреазия и другие. Чтобы создать объемные 3D-фигуры, используют металлические конструкции, дерево и виноградную лозу.

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Выставка продлится с 14 августа по 13 сентября на Певческом поле Печерского ландшафтного парка (ул. Лаврская, 33).

Взрослый билет будет стоить 100 грн, детский - 25 грн. Для детей до 7 лет, пенсионеров, участников АТО, инвалидов 1 и 2 группы и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС вход бесплатный.

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