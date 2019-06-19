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среда, 19 июня 2019 12:34

В Киеве откроют "умную" улицу: что там будет

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В Киеве откроют &quot;умную&quot; улицу: что там будет
На улице стоят скамейки с USB-зарядными устройствами, питающимися от солнечных батарей. Фото: kandevelopment.com

20 июня в Киеве откроют смарт-улицу Салютная. Об этом сообщают в Киевраде.

На улице есть Wi-Fi, баки для сортировки мусора, камеры видеонаблюдения, "умное освещение" и станции подзарядки электромобилей. Кроме того, на ней обустроили сухой фонтан с подсветкой.

Также вдоль пешеходной зоны стоят скамейки с USB-зарядными устройствами, питающимися от солнечных панелей.

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Для роллеров и велосипедистов сделали яркую полосу движения. Причем последний транспорт можно взять там на прокат.

На улице также есть кнопка экстренного вызова полиции и станция мониторинга качества воздуха.

Посреди Киева расчистят заросли и установят солнечные батареи. Это сделает территорию частично автономной.

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Голосов: 5193
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
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