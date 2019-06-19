В Киеве откроют "умную" улицу: что там будет

На улице стоят скамейки с USB-зарядными устройствами, питающимися от солнечных батарей. Фото: kandevelopment.com

20 июня в Киеве откроют смарт-улицу Салютная. Об этом сообщают в Киевраде.

На улице есть Wi-Fi, баки для сортировки мусора, камеры видеонаблюдения, "умное освещение" и станции подзарядки электромобилей. Кроме того, на ней обустроили сухой фонтан с подсветкой.

Также вдоль пешеходной зоны стоят скамейки с USB-зарядными устройствами, питающимися от солнечных панелей.

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Для роллеров и велосипедистов сделали яркую полосу движения. Причем последний транспорт можно взять там на прокат.

На улице также есть кнопка экстренного вызова полиции и станция мониторинга качества воздуха.

Посреди Киева расчистят заросли и установят солнечные батареи. Это сделает территорию частично автономной.