Киевляне будут платить за коммуналку по-новому: подробности

Размер тарифа на содержание придомовой территории будут определять путем голосования совладельцев на общих домовых собраниях. Фото: Главком

В Киеве отменили фиксированный тариф на содержание придомовой территории.

Размер тарифа будут определять путем голосования совладельцев на общих домовых собраниях. Такое решение принял Верховный суд Украины. Оно вступило в силу 12 июня и обжалованию не подлежит, сообщила пресс-служба КГГА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Роттердам+" закончился - Герус о скандальной формуле

Таким образом, Верховный суд отменил решение Окружного админсуда Киева от 6 июля 2018-го и постановление Шестого апелляционного админсуда от 20 декабря 2018-го по делу по иску Всеукраинской общественной организации "Союз собственников жилья Украины" в Киевской городской государственной администрации об отмене соответствующего распоряжения, которым утверждены тарифы на содержание домов и придомовых территорий.

Сегодня уже действует договорная экономически обоснованная стоимость между руководящими компаниями и жителями. Тариф базируется на фактических затратах предприятия - зарплате персонала, затратах на электроэнергию, противоаварийных работах.

До конца года газ для населения подорожает на 15%. В 2020-м прибавит к цене еще 20. Следующие 2 года стоимость вырастет на 14 и 10% соответственно, говорится в последнем прогнозе Минэкономразвития. На 20% до конца этого года ожидают подорожания горячей воды и отопления. Следующие 3 года тарифы будут увеличиваться на 10-15%. Электроэнергия станет дороже в этом году на 15%. Еще через 2 года прибавит 18,9 и 20% соответственно. В 2022-м прогнозируют подорожание электроэнергии на 7%.