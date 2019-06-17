Посреди Киева поставят солнечные батареи

Батареи сделают улицу частично автономной. Фото: skeeze / Pixabay

Посреди Киева расчистят заросли и установят солнечные батареи.

Такой план касательно заброшенной улицы Петровская, 34 в Шевченковском районе имеет Центр визуальной культуры. Об этом пишут на сайте организации.

"Система питания от солнечных батарей обеспечит частичную автономию территории. Процесс строительства и подключения панелей будет открыт для всех желающих научиться устанавливать домашние солнечные электростанции", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Школы будут встраивать во многоэтажки

На заброшенной улице высадят новые растения с элементами ландшафтного дизайна, которые не нарушают локальную экосистему. Там также обустроят центр развития музыкальной контр-культуры, граффити и перформативного искусства.

Правительство планирует запретить устанавливать солнечные панели на земельных участках. С таким предложением министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману.