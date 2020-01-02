В Киеве новогодние елки принимают на переработку - адреса, телефоны

В Киеве принимают елки на переработку. Фото: КП СЗН

В Киеве принимают на переработку новогодние елки. С сегодняшнего дня в столице заработали 15 таких пунктов.

Адреса сообщили на странице КО "Киевзеленстрой" в соцсети Facebook.

Собранные таким образом хвойные дереве раздробят на щепу на специальном трископотрибнювачи, чтобы весной использовать для мульчирования лунок деревьев и кустов, это позволит защитить почву от пыли и перегрева.

"Если вы ставите дома на новогодне-рождественские праздники срезанную елку, нужно запланировать уже сейчас, куда вы ее потом денете. Есть правильное решение - отдать в пункт утилизации", - пишут коммунальщики.

Всего у Киевзеленстрое организовали 15 площадок сбора: 10 - на территориях производственных баз районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений (КП СЗН) и 5 ​​- на территориях усадеб лесничеств Дарницкого лесопаркового хозяйства.

• ул. Голосеевский, 87-Г, тел. 095-272-99-97,

• ул. Тростянецкая, 58-А, тел. 067-656-29-11,

• ул. Электротехническая, 26, тел. 067-371-94-76,

• ул. Освободителей, 6, тел. 594-82-07,

• ул. С. Бандеры, 26-А, тел. 097-751-48-35,

• ул. Железнодорожное шоссе, 1 тел. 093-328-85-85,

• ул. Дмитриевская, 16-А (Куреневка), тел. 093-352-87-84,

• производственная база парк "Совки", ул. Бетховена, 8 тел. 093-297-72-73,

• ул. Новополевая, 95-А, тел. 096-669-72-23,

• спуск Герцена, 6, тел. 093-495-00-80,

• Бориспольское шоссе, 23 км, тел. 067-317-87-69,

• ул. Броварской, 2-А. тел. 050-445-37-60,

• ул. Радистов, 1-В, тел. 050-461-32-40,

• Никольское лесничество, тел. 050-445-37-64,

• Броварское лесничество, кв №72, тел. 067-419-03-81.

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"Призываем киевлян запланировать не выбрасывать елку на помойку, а найти время и привезти свое новогоднее дерево на утилизацию в один из пунктов приема, который расположен в каждом районе города. Для того, чтобы все успели проявить свою экологическую сознательность, пункты приема начнут свою работу уже с 2 января 2019 ", - обратился к жителям столицы начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Мальованый.

В Киеве до 31 декабря функционировали 97 законно размещенных сезонных ярмарки по продаже натуральных хвойных деревьев и новогодних украшений.