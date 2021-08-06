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пятница, 06 августа 2021 08:36

В Киеве нашли уникальное дерево. Его возраст поражает

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В Киеве нашли уникальное дерево. Его возраст поражает
В Голосеевском районе нашли уникальный дуб. Фото: facebook.com/kekz.ua

В Голосеевском районе Киева нашли старый огромный дуб. Его обхват равен 5,10 м, а возраст - примерно 400 лет.

"Верхушку дуба била молния, однако дерево выжило. Сейчас к дубу подкрадываются коттеджи, чтобы его сохранить, нужно срочно завещать", - сообщает Киевский эколого-культурный центр.

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Рядом с 400-летним дубом растут еще три, которым около 300 лет. Обхват одного из них - 4,8 м.

Здание "Цветы Украины" на ул. Сечевых Стрельцов в центре Киева получило статус только что выявленного объекта культурного наследия, это защитит от застройщиков.

12 июля начали демонтаж здания. В планах застройщика - превратить его в офисный центр с подземным паркингом. Усилиями активистов демонтаж остановили.

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