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четверг, 19 декабря 2019 13:30

В Киеве нашли обнаженную убитую женщину

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В Киеве нашли обнаженную убитую женщину
На берегу озера нашли труп женщины. Фото: dtp.kiev.ua

Утром 19 декабря в Киеве нашли тело жестоко убитой женщины.

Она лежала у озера в районе Кадетского Гая, сообщили в УНИАН.

Женщина была без одежды. Рядом припарковали машину.

Убийство произошло недалеко от места проживания погибшей. Участок, где нашли прохожие тело, хорошо просматривается с дороги и окружающих домов.

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С 5 на 6 декабря в одно из отделений Киевской полиции обратилась женщина, которая утверждала, что видела труп женщины в квартире своего ухажера.

Как выяснила полиции, это был труп 82-летней хозяйки квартиры, сообщили в Информаторе.

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19
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