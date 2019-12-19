В Киеве нашли обнаженную убитую женщину

Утром 19 декабря в Киеве нашли тело жестоко убитой женщины.

Она лежала у озера в районе Кадетского Гая, сообщили в УНИАН.

Женщина была без одежды. Рядом припарковали машину.

Убийство произошло недалеко от места проживания погибшей. Участок, где нашли прохожие тело, хорошо просматривается с дороги и окружающих домов.

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С 5 на 6 декабря в одно из отделений Киевской полиции обратилась женщина, которая утверждала, что видела труп женщины в квартире своего ухажера.

Как выяснила полиции, это был труп 82-летней хозяйки квартиры, сообщили в Информаторе.