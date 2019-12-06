Приглашал на свидание, а показал труп

Мужчина угрожал трупом. Фото: birdinflight.com

С 5 на 6 декабря в одно из отделений Киевской полиции обратилась женщина, которая утверждала, что видела труп женщины в квартире своего ухажера.

Как выяснила полиции, это был труп 82-летней хозяйки квартиры, сообщили в Информаторе.

Мужчина, который пригласил заявительницу к себе домой, хранил труп убитой в кладовке, среди вещей. Погибшая была с пакетом на голове, а шея была замотана шарфом.

Как рассказала заявительница полицейским, познакомилась с этим мужчиной на сайте знакомств. Они договорились о встрече, которая завершилась в квартире по улице Зодчих, 68. Во время пребывания в помещении, мужчина начал угрожать, а потом показал труп.

Женщина сумела сбежать, и сразу же обратилась в полицию.

Подозреваемого в убийстве задержали.

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