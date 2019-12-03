Покушение на депутата Соболева: показали фото оружия

Показали оружие, из которого убили сына Соболева. Фото: 24tv.ua

Показали фото оружия, из которого убили 3-летнего сына депутата и бизнесмена Вячеслава Соболева.

Фото карабина опубликовал директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в Facebook.

"Очевидно, пуля, которая была выпущена именно с этого карабина, унесла жизни его 3-летнего сына Александра. Земля пухом невинной детской душе. По предварительным профессиональными выводами, это оружие трудно назвать высокоточной именно для снайперской стрельбы", - отметил он.

Шевченко добавил, что скорее всего, организаторы и исполнители не утруждали себя поиском ценных орудий и тщательным планированием.

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"Просто взяли первое, что попало под руку. Дешево, сердито и доступно", - написал Шевченко.

В полиции рассказали, как нашли и задержали киллера, который убил сына депутата Вячеслава Соболева - 3-летнего Александра. Оказалось, что убийца не стрелял из автомобиля, как это считалось ранее. Выстрел был произведен из здания рядом.