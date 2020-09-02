В Киеве напали на депутата Полякова. Введен план "Перехват"

Потерпевшего не госпитализировали. Фото: с Facebook-страницы нардепа

Утром 2 сентября в Шевченковском районе столицы неизвестные напали на народного депутата Антона Полякова и избили его.

Происшествие случилось около 05:00 возле кафе "Джаз", сообщил OBOZREVATEL, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

2 человека нанесли нардепу телесные повреждения, после чего скрылись на автомобиле Toyota. Полиция объявила в городе операцию "Перехват", чтобы задержать злоумышленников.

Известно, что медики оказали Полякову помощь на месте.

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Вечером 26 августа на ул. Голосеевской, 13-Б, неизвестные схватили мужчину и против его воли затолкали в машину Volkswagen.