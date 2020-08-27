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четверг, 27 августа 2020 09:53

Похищение человека в Киеве сняли очевидцы. Введен план "Перехват"

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Похищение человека в Киеве сняли очевидцы. Введен план &quot;Перехват&quot;
В столице объявили план "Перехват". Фото: pixabay.com

Вечером, 26 августа, на ул. Голосеевской 13-Б неизвестные схватили мужчину и против его воли затолкали в машину Volkswagen.

Об этом на странице в Facebook сообщил "Киев Оперативный".

Момент похищения человека сняли на видео жители близлежащего дома. На кадрах видно, как группа людей затягивает мужчину в машину. Пострадавший сопротивляется и зовет на помощь.



В Киеве правоохранители объявили план "Перехват". При наличии любой информации, очевидцев просят звонить по телефону спецлинии полиции 102

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На Тернопольщине разыскивают 25-летнего Альмана Алиева из Ровно. Мужчина загадочно исчез 7 августа после поездки в такси.

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Дата
27
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