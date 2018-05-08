В Киеве начался суд над девушкой, что напала на "киборга" Вербича

Сейчас состояние защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича стабильное. Фото - Facebook Евгении Серой

В Киеве начался суд над подозреваемой в нападении на защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича.

Подольский районный суд Киева избрал меру пресечения (мероприятие, которое заключается во временном ограничении прав - Gazeta.ua) подозреваемой в нападении, 25-летней Екатерине Лапинской, сообщили hromadske.ua.

По словам полиции, нападение совершили трое парней и две девушки, которые были одеты в маски. Нападавшие набросились на военного с ножом, из-за чего он получил колото-резаное ранение в спину.

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По факту нападения киевская полиция открыла уголовное производство.

В СБУ сообщили, что организатором нападения на защитника Донецкого аэропорта был россиянин.

Полиция обнародовала видео нападения с камер видеонаблюдения.

В Киеве пятеро неизвестных в масках совершили нападение на ветерана АТО Дмитрия Вербича, защитника Донецкого аэропорта. Инцидент произошел 2 мая, на Подоле. Нападавшие ударили Дмитрия Вербича ножом, все свидетельствует о том, что в живых его оставлять не хотели. Первую помощь пострадавшему оказали его друзья, которые приехали на место происшествия уже через несколько минут. После этого Вербича отвезли в больницу, сейчас его состояние стабильное