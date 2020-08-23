В Киеве началось "восстание роботов"

На столичной ВДНХ заработал большой роботопарк. В экспозиции присутствуют 9 представителей современного роботомира, что известные из знаменитых комиксов и видеоигр. Продлится выставка до 1 ноября включительно.

Соответствующее сообщение появилось на сайте экспоцентра.

Фото: vdng.ua

"Восстание роботов" - это посвящение сказочному миру машин, в котором в детстве бывал хотя бы раз каждый взрослый. Чтобы даже они вспомнили об уникальности и подвигах роботов, каждый выполнен в реальном размере. Высота фигур достигает 3-6 метров. Все имеют уникальное строение, характер и наделены фантастическими свойствами: умением летать и сверхбыстро бегать, а иногда способностью превращаться в другие предметы ", - говорится в сообщении.

На выставке есть и кинематографическая сцена битвы. Обломки машин рассказывают о прошлой, космической и отважной жизни роботов. Эти декорации для маленьких посетителей и их интерактивных игр, а также обязательный инструмент лазерных боев будут доступны вскоре.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве "расцвели" особенные каштаны



Экспозиция расположена в парковой зоне между 1-м и 3-м павильонами ВДНХ, по адресу просп. Академика Глушкова, 1. Время работы - с 10 до 21 ежедневно.

В Киеве на Певческом поле открыли выставку цветов "Мульт-ленд". 350 тыс. цветочных композиций превратились в героев мультфильмов.