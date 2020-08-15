Цветочный мультфильм презентовали на Певческом поле

В Киеве на Певческом поле открыли выставку цветов "Мульт-ленд". 350 тыс. цветочных композиций превратились в героев мультфильмов.

Об этом сообщила пресс-служба Киевзеленстрой.

"Идея показать на Певческом поле мультики появилась еще весной. Непосредственно над созданием выставки начали работать месяц назад. Сначала изготавливали металлические конструкции для объемных 3D-фигур, подбирали инертные материалы. Мы использовали также древесину, лозу, глину. Более 200 работников наших предприятий колдовали над "Мульт-лендом", - рассказал Алексей Король, исполняющий обязанности генерального директора Киевзеленстрой.





Фото: Киевзеленстрой

Посетители выставки смогут не только увидеть цветочные композиции, но и принять участие во многих интерактивах, а также посетить фотозоны для селфи и отдыха.

"Мы всегда стремимся делать наши выставки яркими и необычными. На всей территории парка будут различные фотозоны, мы оформили локации для детей, будут активные развлечения, мастер-классы, в частности, посвященные Дню Независимости", - отметил Денис Погорелко, руководитель Grand Event.



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Выставка будет работать с 14 августа по 13 сентября 2020 года. Место проведения: Певческое поле Печерского ландшафтного парка, ул. Лаврская, 33.

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