В Киеве начали ограничивать скорость транспорта: где и на сколько

В Киеве начали ограничивать скорость до 20 км/ч. Фото: ДТИ

В Киеве нанесли новую разметку для обозначения общего движение велосипедистов и автомобилистов.

Об этом сообщил Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

"Киев - первый город в Украине, где нанесли новую разметку, обозначающую общее движение велосипедистов и моторизованного транспорта. На участках совместного движения ограничена скорость до 20 км/ч, что является более безопасной для велосипедистов", - рассказали транспортники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Евробляха за €600 тыс.: киевские таможенники конфисковали элитный суперкар

Участок с совмещенным движением соединит собой ул. Леонтовича и Ивана Франко. На последней сейчас идет капремонт.

"Эта разметка определена ДСТУ 2587: 2021 "Безопасность дорожного движения. Разметка дорожная. Общие технические условия", которые вступают в силу с 1 августа 2021 года", - уточнили в департаменте.

Также в этом году планируют ограничить скорость до 20-30 км/ч на жилых улицах, имеющих незначительную интенсивность транспорта - в районе Отрадный, на Печерске возле метро Арсенальная и Старокиевской Горе.

В центре Киева хотят создать 1 км защищенных велополос. Проект зарегистрировала команда Urban crew на сайте Общественного бюджета. Стоимость его реализации оценили в 480 тыс. грн.