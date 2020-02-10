В Киеве на тротуар рухнул фасад ТРЦ

У ТРЦ "Квадрат" обвалился фасад. Фото: dtp.kiev.ua

В киевском торгово-развлекательном центре "Квадрат" за сильного ветра обрушилась стеклянная панель.

ТРЦ расположен на бульваре Перова, сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

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Стеклянную панель вырвало с высоты второго этажа. Она разбилась на мелкие кусочки, которые разлетелись по тротуару. На момент инцидента поблизости никого не было, поэтому пострадавших нет.

В Киеве возле ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубу с горячей водой. Она затопила проезжую часть и первый этаж ТРЦ.