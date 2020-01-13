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понедельник, 13 января 2020 22:47

Посетители эвакуируют: в Киеве затопило Ocean Plaza
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У Ocean Plaza случился потоп
Фото: "Киев Сейчас"
У Ocean Plaza случился потоп
У Ocean Plaza случился потоп
У Ocean Plaza случился потоп
У Ocean Plaza случился потоп

В Киеве возле возле ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубу с горячей водой. Она затопила проезжую часть и первый этаж ТРЦ.

Проезжую часть ул. Антоновича вода повредила в нескольких местах. В одну из ям провалился маршрутный микроавтобус. Пострадали припаркованные автомобили, сообщает "Наш".

Вода затопила первый этаж торгового центра. Люди на 2 этаже не могут самостоятельно покинуть здание. Охрана проводит эвакуацию.

"Затоплен первый этаж Ocean Plaza. Охрана торгового центра проводит эвакуацию посетителей, сотрудников и персонала", - сообщают очевидцы.

Пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага подтвердила, что из-за прорыва теплосети произошел подмыв асфальта. Вода затопила торговый центр и супермаркет "Ашан".

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"Там, где произошел прорыв асфальта, задними колесами попало маршрутное такси. Спасатели эвакуировали 4 человека, которые были в маршрутке. Также рядом был троллейбус. Оттуда эвакуировали трех человек", - отметила пресс-секретарь.

В пресс-службе патрульной полиции Киева сообщили об ограничении движения от улицы Загородней к площади Лыбидской. Информации о пострадавших нет.

13 января, около 7.00, на кольцевой дороге Броваров Киевской области произошла смертельная авария. Вблизи поворота на село Требухов столкнулись легковушка и грузовая "Газель". Погибла женщина, сообщили в пресс служба ДСНС области.

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13
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