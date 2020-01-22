Стена раздавила людей: есть погибший

На Харьковщине стена раздавила мужчину. Фото - Новости Ровно

22 января в поселке Шевченково Харьковской области в результате обвала стены в одноэтажном здании погиб мужчина.

Еще один человек получил травмы, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Предварительно, обвал произошел, когда люди разбирали кирпичную стену. Пострадавший в больнице", - сказано в сообщении.

Отмечается, что обвал произошел в здании, которое не эксплуатировалось.

В селе Засулля Лубенского района Полтавской области стеной привалило 2 человека. Оба погибли. Авария произошла во время демонтажа пристройки к жилому дому.