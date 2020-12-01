В Киеве на переработку будут принимать упаковки из-под косметики

"Україна без сміття" начинает принимать упаковки из-под декоративной косметики. Фото: pixabay.com

Общественная организация "Україна без сімття" начала тестовый сбор упаковки из-под декоративной косметики.

Принимают упаковки любых габаритов из пластика, стекла и металла. Например, помаду, тушь, лак для ногтей, баночку от тонального крема. Этикетки и дозаторы можно оставить, рассказали в Facebook организации.

"Если это тубы - чистые, сухие, без остатков косметического средства. Их просто помыть, если разрезать вдоль и замочить на пару часов в теплой воде. Есть исключения, потому что знаем, что некоторые упаковки сложно вымыть. Например, из-под туши для ресниц или помады. Если есть незначительные остатки косметики в них - это допускается", - отметили в сообщении.

Когда насобирают 1 кубический метр такой упаковки, его отправят на переработку. Если тестовая переработка пройдет успешно, сбор продлят на постоянной основе.

"Все, кто пользуется декоративной косметикой, может припудривать носик и улыбаться еще больше: ничего с вашей косметички не окажется на свалке", - отметили в сообщении.

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В субботу, 5 декабря, жители столицы смогут правильно утилизировать устаревшую или нерабочую технику, бесплатно сдав ее в мобильные пункты Центра управления отходами.