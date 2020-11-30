В Киеве будут принимать нерабочую и устаревшую технику - куда приносить

Мобильные пункты сбора каждую субботу будут работать пока что в тестовом режиме. Фото: "Громадське"

В субботу, 5 декабря, жители столицы смогут правильно утилизировать устаревшую или нерабочую технику, бесплатно сдав ее в мобильные пункты Центра управления отходами.

Центр управления отходами уже более 2 лет бесплатно принимает от населения на переработку нерабочую технику и утилизирует ее. Теперь компания решила организовать мобильные пункты для удобства граждан, пишет "Громадське".

Автомобили центра будут стоять в течение месяца на разных локациях города, в определенное время принимая технику на утилизацию. Пока в тестовом режиме.

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В эту субботу мобильные пункты будут на таких локациях:

- метро Лукьяновская, паркинг возле McDonald's, 09:00-11:00;

- метро Выставочный центр, паркинг у центрального входа в ВДНХ, 09:00-11:00;

- метро Тараса Шевченко, паркинг возле выхода из метро, 12:00-14:00;

- метро Позняки, паркинг ТЦ "Пирамида", 12:00-14:00;

- метро Дарница, паркинг возле универмага "Детский мир", 15:00-17:00;

- метро Героев Днепра, паркинг возле ТРЦ Dream Town, 15:00-17:00.

Для безопасной утилизации использованных масок и перчаток, с соблюдением санитарно-гигиенических норм, в Киеве функционируют 14 пунктов.