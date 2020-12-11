В Киеве на дорогах гололедица, транспорт работает с перебоями

Дороги столицы сковала гололедица. Фото: t.me/kyjiv_n

Из-за гололеда киевский транспорт курсирует не по установленному графику.

"С начала движения на всех маршрутах общественного транспорта введено оперативное положение - курсирование с отклонением от графика движения - в связи со сложными погодными условиями", - говорится в сообщении Киевпастранса.

Накануне вечером столичные дороги сковал гололед. Из-за него в Киеве произошло много аварий и образовались пробки.

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Утром из-за погоды не работал фуникулер. Его движение восстановили в 8:00.

В пятницу, 11 декабря, в Киеве ожидается облачная погода. Столбики термометров поднимутся до 0°С. Синоптики прогнозируют дождь. Местами гололед. Ветер юго-восточный, 5-6 м/с.