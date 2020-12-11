В Киеве на дорогах гололедица, транспорт работает с перебоями

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 567
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 495
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 3915
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4473
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1368
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 441
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 3105
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 765
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 936
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3186
Фото
Все фото
4
5
3
6
7
Не загадочный, а рекламный: выяснили происхождение &quot;таинственного&quot; монолита в Киеве
Не загадочный, а рекламный: выяснили происхождение "таинственного" монолита в Киеве
Таинственные монолиты, которые загадочно появляются в мире, добрались до Украины
Таинственные монолиты, которые загадочно появляются в мире, добрались до Украины
Под Киевом снаряд залетел в квартиру, есть травмированные
Под Киевом снаряд залетел в квартиру, есть травмированные
Главную елку страны на Софийской площади украсили
Главную елку страны на Софийской площади украсили
Ravon мчался на бешеной скорости и влетел в столб: есть погибшие
Ravon мчался на бешеной скорости и влетел в столб: есть погибшие
Видео
Все видео
На скользкой дороге легковушку занесло в дерево - есть жертвы
На скользкой дороге легковушку занесло в дерево - есть жертвы
В Киеве на дорогах гололедица, транспорт работает с перебоями
В Киеве на дорогах гололедица, транспорт работает с перебоями
На Троещине прорыв воды. Огромное озеро стекает дорогами
На Троещине прорыв воды. Огромное озеро стекает дорогами
Ледяной дождь превратил Киев в сплошной каток: фото и видео последствий непогоды
Ледяной дождь превратил Киев в сплошной каток: фото и видео последствий непогоды
Киев из-за гололеда парализовали пробки
Киев из-за гололеда парализовали пробки
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 936
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3186
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1917
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1116
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 342
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 декабря 2020
Просмотров: 198
Човень
Останніми днями закортіло зробити човень — так у нас кажуть, з м'яким знаком у кінці, як у слові березень. Отже, човень — такий, як стояв ...
пятница, 11 декабря 2020 09:16

В Киеве на дорогах гололедица, транспорт работает с перебоями

  Комментировать
В Киеве на дорогах гололедица, транспорт работает с перебоями
Дороги столицы сковала гололедица. Фото: t.me/kyjiv_n

Из-за гололеда киевский транспорт курсирует не по установленному графику.

"С начала движения на всех маршрутах общественного транспорта введено оперативное положение - курсирование с отклонением от графика движения - в связи со сложными погодными условиями", - говорится в сообщении Киевпастранса.

Накануне вечером столичные дороги сковал гололед. Из-за него в Киеве произошло много аварий и образовались пробки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ледяной дождь превратил Киев в сплошной каток: фото и видео последствий непогоды

Утром из-за погоды не работал фуникулер. Его движение восстановили в 8:00.

В пятницу, 11 декабря, в Киеве ожидается облачная погода. Столбики термометров поднимутся до 0°С. Синоптики прогнозируют дождь. Местами гололед. Ветер юго-восточный, 5-6 м/с.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве на дорогах гололедица, транспорт работает с перебоями». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
декабря

Снуп Догг курит коноплю 80 раз в день

Астма нарушает работу мозга: действительно ли болезнь неизлечима

Доллары пошли от испанских песо

Россияне проиграли войну, хотя численность их войск преобладала в 11-12 раз

На жалюзи зарабатывали куртизанки: интересные фактыфакты

Разбился владелец строительной организации

Самое читаемое
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
14
 Просмотров: 36756
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд Просмотров: 28918
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
5
 1 Просмотров: 22500
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
3
 Просмотров: 15516
&quot;Я себя не стыжусь&quot; - фото обнаженной депутатки вызвало фурор в парламенте
"Я себя не стыжусь" - фото обнаженной депутатки вызвало фурор в парламенте Просмотров: 9504
Новости Киева
На скользкой дороге легковушку занесло в дерево - есть жертвы
На скользкой дороге легковушку занесло в дерево - есть жертвы
 Просмотров: 27
Не загадочный, а рекламный: выяснили происхождение "таинственного" монолита в Киеве
Не загадочный, а рекламный: выяснили происхождение "таинственного" монолита в Киеве
4
 Просмотров: 36
Киевлянам после ледяного дождя обещают снег
Киевлянам после ледяного дождя обещают снег Просмотров: 234
"Борисполь" и "Жуляны" оказались в ледяной ловушке: сообщили о сбое рейсов
"Борисполь" и "Жуляны" оказались в ледяной ловушке: сообщили о сбое рейсов Просмотров: 333
На Троещине прорыв воды. Огромное озеро стекает дорогами
На Троещине прорыв воды. Огромное озеро стекает дорогами
 Просмотров: 324
Больше всего комментируют
7
В Минобороны не нашли вакансию для журналиста Бутусова
4
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
1
СТО TopAuto — техническое обслуживание и ремонт автомобилей марки Тойота и Лексус
1
Водитель маршрутки спас пассажира с инсультом - за лечение отдал свои деньги
1
Обещания Зеленского по Донбассу: готова ли Украина в дальнейшем работать в рамках "нормандского формата"
Голосов: 6372
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть