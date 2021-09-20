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понедельник, 20 сентября 2021 16:58

В Киеве на 10 дней раньше открыли Южный мост

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В Киеве на 10 дней раньше открыли Южный мост
Южный мост столицы открыли после ремонта. Фото: "Вечерний Киев"

С сегодняшнего дня, 20 сентября, Южный мост столицы полностью открыли для проезда.

Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора.

Перекрывать мост планировали до 1 октября. Однако ремонт удалось завершить раньше.

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"Мы дождались оптимальных погодных условий и завершили первый этап по асфальтированию проезжей части моста. Сейчас меняют деформационные швы под проезжей частью эстакады. Но эти работы не влияют на движение автомобилей и мост полностью открыт для проезда", - рассказали в Киевавтодоре "Вечернем Киеву".

Южный мост частично закрыли на ремонт в конце августа. Причиной стало аварийное состояние деформационных швов переправы, из-за чего водители были вынуждены тратить больше времени на дорогу.

Дорожники сняли поврежденное покрытие, очистили так называемую ортотропную плиту, обустроили новую гидроизоляцию и застелили асфальтом. В общем обновили 2776 кв. м покрытия.

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Дата
20
сентября

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