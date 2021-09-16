После ремонта Южного моста дорожники возьмутся за два других: какие и когда

На Южном мосту сняли старое покрытие и начали наносить новую гидроизоляцию. Фото: КГГА

На 2023 год запланирована реставрация моста Патона и моста Метро в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора, пишет "Фокус".

Ремонт Южного моста дорожники планируют закончить к концу 2022-го. Ведь на период обновления мостов Патона и Метро основное транспортную нагрузку будет направлено на Южный мост.

Там есть 46 деформационных швов, на 18 из которых необходимо провести капитальный ремонт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Страшная опора Южного моста напугала киевлян

"В текущем году должны заменить четыре-шесть единиц деформационных швов. Ориентировочная стоимость - 42 миллиона гривен. Замена всех деформационных швов запланирована до 2023 года", - заявили в Киевавтодоре.

Общая стоимость ремонта Южного моста составляет почти 195 6 млн грн. Их выделили из городского бюджета. Реконструкцию проводит ООО "Укртрансмист".

На время проведения ремонта на Южном мосту планируют частично ограничивать движение автотранспорта.

ООО "Тилльман Инжиниринг", проводившее работы на металлической части Южного моста в 2015-2016 годах, должно было ликвидировать дефекты. Учитывая его банкротство и дальнейшее закрытие, эти обязательства легли на балансодержателя моста - КП "Киевавтодормост". Именно они ремонтируют металлическую часть сооружения, из-за чего по нему частично ограничивают движение, добавили в Киевавтодоре.

Южный мост через реку Днепр построен в 1990 году. Трафик на переходе около 110 тыс. авто в сутки. Это в шесть раз превышает проектную интенсивность. Значительная часть трафика - транзит. На Южном мосту частично ограничили движение до 1 октября. На переправе меняют деформационные швы, ремонтируют дорожное покрытие, а также заменяют гидроизоляцию. Работы проводят в направлении правого берега.