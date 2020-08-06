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четверг, 06 августа 2020 10:17

В Киеве мужчина убил кота и угрожал ножом родителям

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В Деснянском районе столицы в ночь на 5 августа кота выбросили с 5-го этажа жилого дома.

Животное выбросил психически больной сын владельцев квартиры, сообщает в Facebook dtp.kiev.ua.

"Автопатруль Майдан" получил вызов на улицу Старосельскую 52-а в Деснянском районе. Оказалось, что психически больной 21-летний сын владельцев квартиры выбросил кота с балкона и угрожал ножом родителям и арендаторам, которые снимали комнату. Мужчину моментально нейтрализировали и передали полиции ", - говорится в сообщении.

Автор: dtp.kiev.ua
  Психически больной парень выбросил кота с 5-го этажа и угрожал ножом родителям
Психически больной парень выбросил кота с 5-го этажа и угрожал ножом родителям


Кота еще живым повезли в ветеринарную клинику, он даже пытался встать. Впрочем, травмы были несовместимы с жизнью. Животное умерло в муках.

"Врачи констатировали разрывы внутренних органов, печени, селезенки, необратимый травматический шок. Реанимационные мероприятия, интубация не принесли результата. Под утро животное скончалось", - говорится в сообщении.

Относительно злоумышленника будут приняты меры.

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Эксплуатация животных как объектов для фото- и видеоуслуг в столице отныне запрещена. За соответствующее решение проголосовали депутаты Киевсовета.

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Дата
06
августа

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