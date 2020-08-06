В Киеве мужчина убил кота и угрожал ножом родителям

В Деснянском районе столицы в ночь на 5 августа кота выбросили с 5-го этажа жилого дома.

Животное выбросил психически больной сын владельцев квартиры, сообщает в Facebook dtp.kiev.ua.



"Автопатруль Майдан" получил вызов на улицу Старосельскую 52-а в Деснянском районе. Оказалось, что психически больной 21-летний сын владельцев квартиры выбросил кота с балкона и угрожал ножом родителям и арендаторам, которые снимали комнату. Мужчину моментально нейтрализировали и передали полиции ", - говорится в сообщении.





Автор: dtp.kiev.ua Психически больной парень выбросил кота с 5-го этажа и угрожал ножом родителям

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Эксплуатация животных как объектов для фото- и видеоуслуг в столице отныне запрещена. За соответствующее решение проголосовали депутаты Киевсовета.