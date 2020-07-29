В Киеве запретили эксплуатацию животных для фото и видео

Эксплуатацию животных для фото и видео развлечений в столице запретили. Фото: Константин Яловой

Эксплуатация животных как объектов для фото- и видеоуслуг в столице отныне запрещена. За соответствующее решение проголосовали депутаты Киевсовета.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Константин Яловой, председатель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики.



"Фотографии с животными - это поддержка насилия. Всю свою короткую жизнь они проводят на цепи, без доступа к воде и пище, и без возможности естественно двигаться. Неудивительно, что такие животные не доживают до старости ... Поэтому сегодняшнее решение Киевсовета - это первый шаг к цивилизованному и надлежащему обращению с животными в столице ", - отметил Яловой.

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Контролировать соблюдение новых правил будет Нацполиция.

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