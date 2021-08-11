В Киеве могут закрыть метро на вход - причина

Ограничения могут внедрить для безопасности, чтобы избежать массового скопления пассажиров на платформах станций. Фото: pixabay

Сегодня в столице могут ограничить работу нескольких станций метро.

Причина - на НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч, сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

Ограничения возможны для станций Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого.

"11 августа в связи с проведением на НСК" Олимпийский "футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Минай" (Ужгород) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. После завершения игры возможно ограничения (закрытие) на вход", - написали в сообщении.

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Ограничения могут внедрить для безопасности, чтобы избежать массового скопления пассажиров на платформах. Футбольный матч начнется в 19:30.

В Киеве возобновляют движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная". Курсировать начнет с 12 августа. Схемы движения трамвайных маршрутов №№ 1, 3 и временного автобусного маршрута № 2-Т остаются неизменными.