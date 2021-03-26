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пятница, 26 марта 2021 17:29

В Киеве конфликт водителей завершился стрельбой. Введен план "Перехват"
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В Киеве на просп. Степана Бандеры конфликт между двумя водителями закончился стрельбой.

Инцидент произошел 26 марта, информирует в Facebook сообщество dtp.kiev.ua.

Фото: dtp.kiev.ua

"Один (водитель. - Gazeta.ua) достал нож и побежал ко 2-му. Для самозащиты следующий выстрелил вверх из пистолета. Убегая с места событий зацепил автомобиль Toyota. Введен план "Перехват", - говорится в посте.

В полиции рассказали, что водитель автомобиля Volkswagen выстрелил в сторону водителя Citroen. Затем водитель-стрелок столкнулся с автомобилем Toyota и скрылся с места ДТП. Чтобы его остановить, был введен план "Перехват". Водителя догнали.

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"Лица всех участников инцидента уже установлены. На месте работает следственно-оперативная группа. У водителя Volkswagen изъято оружие, оформляется ДТП. Решается правовая квалификация инцидента", - рассказали в полиции для "Сегодня".

В Киеве на просп. Павла Тычины, 15 произошла массовая драка возле супермаркета. 5 мужчин и женщина фигурировали в ней.

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