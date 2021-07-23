В Киеве изъяли партию героина на более чем 1 млрд грн

В Киеве в ходе спецоперации задержали организаторов канала контрабанды героина из Ирана на более чем 1 млрд грн.

Двух братьев - граждан Турции, которые курировали канал поставок героина через территорию Армении и Грузии, задержали неподалеку от столичного склада, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook. В их чемоданах обнаружили пять брикетов с героином.

"Транснациональная преступная группировка сбывала наркотики на территории нашего государства, в том числе на временно оккупированной территории Крыма, а также контрабандой перевозила мелкими партиями в страны ЕС. Для отвлечения внимания и проверки бдительности правоохранителей и таможенников, организаторы осуществляли пробные рейсы без нелегального товара, чтобы этим же путем направить уже наркотики", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Правоохранители проконтролировали поставку из Ирана в Украину грузового автомобиля на склад в Киеве. В прицепе авто в специально оборудованных муляжах пустотелого кирпича обнаружили наркотики. В ходе обыска изъяли еще 1159 брикетов с героином. Общий вес изъятых наркотиков составляет более 368 кг.

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Американская таможня обнаружила в городе Цинциннат партию кукурузных хлопьев, посыпаных не сахаром, а кокаином. Вес партии наркотика - примерно 20 кг, стоимость которой составляла $2,8 млн. Кокаиновые хлопья везли в Гонконг из Перу транзитом через речной порт в Цинциннати. Подозрительный груз обнаружила служебная собака.