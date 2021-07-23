 
Ексклюзивы
1/5
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
Просмотров: 5616
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Просмотров: 342
Какой матрас не годится для секса
Какой матрас не годится для секса
Просмотров: 594
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Просмотров: 342
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Просмотров: 504
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1080
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
Просмотров: 234
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Просмотров: 432
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
Просмотров: 1287
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
Просмотров: 954
Фото
Все фото
9
17
7
5
5
В Киеве изъяли партию героина на более чем 1 млрд грн
В Киеве изъяли партию героина на более чем 1 млрд грн
Центральный автовокзал Киева открыли после ремонта. Вид поражает
Центральный автовокзал Киева открыли после ремонта. Вид поражает
В Киеве пьяная судья на Audi вылетела с дороги и чуть не сбила людей
В Киеве пьяная судья на Audi вылетела с дороги и чуть не сбила людей
Водолазы 2 ч. искали &quot;утопленницу&quot;. История завершилась курьезом
Водолазы 2 ч. искали "утопленницу". История завершилась курьезом
Мужчина спрятал более 1 кг наркотиков в желудке
Мужчина спрятал более 1 кг наркотиков в желудке
Видео
Все видео
Пассажиры толкнули заглохший троллейбус прямо в Nissan: курьезное видео
Пассажиры толкнули заглохший троллейбус прямо в Nissan: курьезное видео
"Всадница правосудия" не просыхает" - показали видео другой ДТП с пьяной судьей Колегаевой
"Всадница правосудия" не просыхает" - показали видео другой ДТП с пьяной судьей Колегаевой
На майдане Независимости произошла массовая драка
На майдане Независимости произошла массовая драка
Героическое спасение собаки в бурю прославило киевлянина: трогательное видео
Героическое спасение собаки в бурю прославило киевлянина: трогательное видео
Пистолеты и слезоточивый газ: в метро произошли вооруженные разборки
Пистолеты и слезоточивый газ: в метро произошли вооруженные разборки
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 504
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
Просмотров: 1098
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 432
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1080
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 639
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
22 июля 2021
Просмотров: 207
До мамонтів
Ніколи не був на Місяці. А оце думаю: якби побував, то що б із того вийшло? Мабуть, нічого такого, чого б уже не пережив на Землі. За останні тижні ...
пятница, 23 июля 2021 15:34

В Киеве изъяли партию героина на более чем 1 млрд грн
9

  Комментировать

В Киеве в ходе спецоперации задержали организаторов канала контрабанды героина из Ирана на более чем 1 млрд грн.

Двух братьев - граждан Турции, которые курировали канал поставок героина через территорию Армении и Грузии, задержали неподалеку от столичного склада, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook. В их чемоданах обнаружили пять брикетов с героином.

"Транснациональная преступная группировка сбывала наркотики на территории нашего государства, в том числе на временно оккупированной территории Крыма, а также контрабандой перевозила мелкими партиями в страны ЕС. Для отвлечения внимания и проверки бдительности правоохранителей и таможенников, организаторы осуществляли пробные рейсы без нелегального товара, чтобы этим же путем направить уже наркотики", - говорится в сообщении.

Правоохранители проконтролировали поставку из Ирана в Украину
Фото: facebook.com/VenediktovaIryna
Общий вес изъятых наркотиков составляет более 368 кг
В ходе обыска изъяли еще 1159 брикетов с героином
Группировка контрабандой перевозила мелкими партиями в страны ЕС
Задержали организаторов канала контрабанды героина из Ирана на более чем 1 млрд грн

Правоохранители проконтролировали поставку из Ирана в Украину грузового автомобиля на склад в Киеве. В прицепе авто в специально оборудованных муляжах пустотелого кирпича обнаружили наркотики. В ходе обыска изъяли еще 1159 брикетов с героином. Общий вес изъятых наркотиков составляет более 368 кг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поймали мужчин с рекордной партией героина. Его стоимость поражает

Американская таможня обнаружила в городе Цинциннат партию кукурузных хлопьев, посыпаных не сахаром, а кокаином. Вес партии наркотика - примерно 20 кг, стоимость которой составляла $2,8 млн. Кокаиновые хлопья везли в Гонконг из Перу транзитом через речной порт в Цинциннати. Подозрительный груз обнаружила служебная собака.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве изъяли партию героина на более чем 1 млрд грн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
июля

Активисту сожгли дом - организаторов не нашли

Приняли декларацию с осуждением кремлевской агрессии

На курорте произошел тройной теракт

Убийца Джанни Версаче совершил самоубийство

Определили переносчика смертельной болезни

В огне погибло больше сотни людей

Мужчина взял в заложники полицейского

Самое читаемое
Суркис уничтожает карьеру Супряги
Суркис уничтожает карьеру Супряги
 Просмотров: 10899
Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас
Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас
 Просмотров: 7389
Продукты СССР: что могли купить люди в советских магазинах - фото
Продукты СССР: что могли купить люди в советских магазинах - фото
8
 Просмотров: 6651
Решилась на поступок, о котором сожалела до смерти: годовщина смерти Наталии Ужвий
Решилась на поступок, о котором сожалела до смерти: годовщина смерти Наталии Ужвий
 Просмотров: 6525
&quot;Спим на базаре, моемся в мисках&quot; - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
5
 Просмотров: 5616
Новости Киева
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
5
 Просмотров: 5625
В Киеве уже есть тесты для выявления штамма Delta
В Киеве уже есть тесты для выявления штамма Delta Просмотров: 36
Ящики с испорченными фруктами выбросили посреди киевского парка
Ящики с испорченными фруктами выбросили посреди киевского парка Просмотров: 234
Приехали из России: рассказали о Delta-больных в киевской больнице
Приехали из России: рассказали о Delta-больных в киевской больнице Просмотров: 720
Монастырский отреагировал на пьяную судью за рулем
Монастырский отреагировал на пьяную судью за рулем Просмотров: 1755
Больше всего комментируют
3
Суд обязал ГБР открыть дело о возможной госизмене Зеленского
3
Мужчина на моноколесе упал на проезжую часть и повредил Infiniti
2
Из университета уволили профессора Бильченко, которая назвала Украину "колонией"
2
Delta уже в Киеве. Вирус скосил шесть человек
1
"В восемь месяцев остался сиротой" - как украинцев переселяли из этнических земель
Голосов: 6877
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть