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пятница, 07 июня 2019 16:59

В Киеве хотят кардинально изменить Гидропарк
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В Киеве планируют реконструировать территорию Гидропарка. Проект предложили в КП "Київміськрозвиток".

На визуализации видно, что в парке хотят установить новые аттракционы, спортивные площадки, фонтаны, а также сделать велосоединение, новые дорожки, дополнительное озеленение, освещение и другие элементы благоустройства.

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Планируют установить новые аттракционы, спортивные площадки, фонтаны, а также сделать велосполучення, новые дорожки, дополнительное озеленение, освещение и другие элементы благоустройства.
Фото: КП «Київміськрозвиток»
Планируют установить новые аттракционы, спортивные площадки, фонтаны, а также сделать велосполучення, новые дорожки, дополнительное озеленение, освещение и другие элементы благоустройства.
Планируют установить новые аттракционы, спортивные площадки, фонтаны, а также сделать велосполучення, новые дорожки, дополнительное озеленение, освещение и другие элементы благоустройства.
Планируют установить новые аттракционы, спортивные площадки, фонтаны, а также сделать велосполучення, новые дорожки, дополнительное озеленение, освещение и другие элементы благоустройства.
Планируют установить новые аттракционы, спортивные площадки, фонтаны, а также сделать велосполучення, новые дорожки, дополнительное озеленение, освещение и другие элементы благоустройства.

Градостроительный совет Киева одобрил проект реставрации здания Центрального гастронома, который сгорел летом 2017 года. Его восстановят по замыслу архитектурного бюро Viharev architects & engineers. Прежде они реставрировали дом купца Новикова на Подоле.

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