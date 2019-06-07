В Киеве хотят кардинально изменить Гидропарк

В Киеве планируют реконструировать территорию Гидропарка. Проект предложили в КП "Київміськрозвиток".

На визуализации видно, что в парке хотят установить новые аттракционы, спортивные площадки, фонтаны, а также сделать велосоединение, новые дорожки, дополнительное озеленение, освещение и другие элементы благоустройства.

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Фото: КП «Київміськрозвиток»

Градостроительный совет Киева одобрил проект реставрации здания Центрального гастронома, который сгорел летом 2017 года. Его восстановят по замыслу архитектурного бюро Viharev architects & engineers. Прежде они реставрировали дом купца Новикова на Подоле.