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четверг, 30 мая 2019 19:45

Как будет выглядеть Центральный гастроном Киева после реставрации
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Градостроительный совет Киева одобрил проект реставрации здания Центрального гастронома, которое сгорело летом 2017 года.

Его восстановят по замыслу архитектурного бюро Viharev architects & engineers. Прежде они реставрировали дом купца Новикова на Подоле.

Архитекторы говорят, что главная цель любой реставрации - сохранить историчнц достоверность дома. Это должно произойти с "минимальным вмешательством".

Так, в восстановленном гастрономе останутся три оригинальных этажа. Делать здание выше не станут, ведь таким был проект киевского архитектора Владимира Николаева. Переделывать отделку фасада тоже не будут. Он был и будет минималистичным, с кирпичным обрамлением окон и открытыми угловыми балконами.

Зато полностью изменят крышу дома. Вместо покатой кровли там обустроят большую смотровую площадку. Владелец планирует, что здесь будут работать кафе и рестораны.

Реставрируют также и внутреннее пространство гастронома. По словам историка Михаила Кальницкого, раньше там было до 70 меблированных комнат. Новое же назначение здания - торговый комплекс с заведениями обслуживания населения. Поэтому должно исчезнуть внутренний двор здания - исторически П-образный в плане.

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В этом доме раньше жил автор росписи в Кирилловской церкви и Владимирском соборе Михаил Врубель (1888-1889), а также гетман Павел Скоропадский (февраль-март 1918 года). Здание является частью исторического квартала Крещатике, уцелевшего после Второй мировой войны. При СССР здесь расположился Центральный гастроном, закрытый в начале 2000-х годов.

Центральный гастроном планируют реставрировать таким образом.
Центральный гастроном планируют реставрировать таким образом.
Центральный гастроном планируют реставрировать таким образом.
Ранее здание выглядело вот так.
Ранее здание выглядело вот так.

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