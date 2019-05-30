В честь кого переименуют 6 улиц Киева

Комитет культуры согласовал новые названия улиц. Фото: Raster Maps

6 улиц Киева могут получить новые названия.

Ряд переименований согласовали депутаты на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики, сообщает городской совет Киева.

Улицу Димитрова в Деснянском районе предлагают переименовать в честь лемковского художника Никифора Дровняка.

Улицу Выборгскую в Соломенском районе на улицу диссидента и языковеда Алексея Тихого.

Улицу Панельную в Днепровском районе на улицу погибшего военного Андрея Аболмасова.

Улицу Российскую в Дарницком районе на улицу полковника Нацгвардии Юрия Литвинского.

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Улицу Подвойского в Шевченковском районе на улицу лидера украинцев Зеленого Клина Юрия Глушко.

Улицу Ивана Шевцова в Шевченковском районе на улицу диссидента Василия Макуха.

Переименование прошли общественные обсуждения на веб-портале территориальной общины. Их должен утвердить Киевсовет на пленарном заседании.

Переименование улиц, переулков, проспектов, бульваров, спусков и проездов в Киеве будет осуществляться после консультаций с жителями. Соответствующее распоряжение подписал мэр Киева Виталий Кличко, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.