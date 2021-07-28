В Киеве готовят масштабный "Всеукраинский градостроительный форум"

 
Ексклюзивы
1/5
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
Просмотров: 252
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
1 Просмотров: 3888
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
1 Просмотров: 540
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
1 Просмотров: 405
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
Просмотров: 1053
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Просмотров: 2997
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Просмотров: 396
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
Просмотров: 576
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
42 Просмотров: 1260
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Просмотров: 1656
Фото
Все фото
5
6
8
14
18
Разбился автобус, который вез паломников с крестного хода в Киеве
Разбился автобус, который вез паломников с крестного хода в Киеве
Нацгвардия на французских Airbus готовится к параду в небе: яркие фото
Нацгвардия на французских Airbus готовится к параду в небе: яркие фото
&quot;Вода цвета говна с кровью течет уже неделю&quot; - киевлян шокировал призыв пить из-под крана
"Вода цвета говна с кровью течет уже неделю" - киевлян шокировал призыв пить из-под крана
РПЦ в Москве не проводит массовых собраний из-за Covid. В Киеве - наоборот
РПЦ в Москве не проводит массовых собраний из-за Covid. В Киеве - наоборот
100 тыс. и без масок: Русская православная церковь в Украине свозит верующих на крестный ход
100 тыс. и без масок: Русская православная церковь в Украине свозит верующих на крестный ход
Видео
Все видео
9-летний ребенок за рулем Tesla спровоцировал ДТП: видео
9-летний ребенок за рулем Tesla спровоцировал ДТП: видео
Водители необычным способом прибирались в "Борисполь" через пробку: видео ноу-хау
Водители необычным способом прибирались в "Борисполь" через пробку: видео ноу-хау
Подросток ради видео разбил бутылку алкоголя в магазине. Ее стоимость оказалась космической
Подросток ради видео разбил бутылку алкоголя в магазине. Ее стоимость оказалась космической
В четвертый раз за месяц: на мосту Патона хлещет вода
В четвертый раз за месяц: на мосту Патона хлещет вода
Владелец автосалона продал украденное BMW и держал в страхе потерпевшего
Владелец автосалона продал украденное BMW и держал в страхе потерпевшего
Интервью
1/5
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
1 Просмотров: 1557
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 1143
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 423
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 846
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
Просмотров: 1341
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
26 июля 2021
4 Просмотров: 1440
Погано тебе розумію
– Твоя страна – Украина. Но родной язык – русский. Никогда не бойся про это говорить, – каже чоловік 6-річному сину на ...
среда, 28 июля 2021 15:29

В Киеве готовят масштабный "Всеукраинский градостроительный форум"

  Комментировать
  В Киеве масштабно проведут "Всеукраинский градостроительный форум" и День строителя
В Киеве масштабно проведут "Всеукраинский градостроительный форум" и День строителя

4 августа в 14:00 в Киевском национальном университете строительства и архитектуры (Киев, Воздухофлотский проспект, 31) состоится "Всеукраинский градостроительный Форум". На нем будут обсуждать неотложные задачи, стоящие перед региональной, местной властью и профессиональным сообществом, которая обеспечивает практическую реализацию государственной градостроительной политики.

Форум организует Национальный Экспертно-строительный альянс Украины.

"Это мероприятие проводим, ведь сейчас происходят законодательные преобразования, связанные с реформой децентрализации. А соответственно меняются и механизмы реализации пространственного развития и земельных отношений в Украине ", - говорит президент НЕСАУ Лещинский.

К участию в мероприятии приглашены представители Офиса Президента, народных депутатов Украины, руководство министерств, областных государственных администраций, Держгеокадастру, института проектирования городов "Гипроград", ГП "Укрндпицивильбуд", представителей Национального Союза Архитекторов Украины, Ассоциации городов Украины, объединенных территориальных общин, архитекторов, строителей, руководителей экспертных организаций.

  В Киеве масштабно проведут "Всеукраинский градостроительный форум" и День строителя
В Киеве масштабно проведут "Всеукраинский градостроительный форум" и День строителя
  В Киеве масштабно проведут "Всеукраинский градостроительный форум" и День строителя
В Киеве масштабно проведут "Всеукраинский градостроительный форум" и День строителя

На форуме планируется презентовать Консорциум "Всеукраинское агентство развития общин и территорий".

"В связи с окончанием административной реформы и многими изменениями в законодательном поле, мы решили объединить усилия в Консорциум. В него вошли специалисты по экологической, градостроительной, проектной, землеустроительной сфер и охраны культурного наследия. Все это нужно для того, чтобы системно реализовать реформы на местах ", - отметил Виктор Лещинский.

Также он добавил, если же конкретизировать и расширить вопрос о будущей деятельности Консорциума, то главная его цель - предоставлять услуги технического консультирования в рамках проектов развития инфраструктуры и строительства. В том числе в сфере развития общин и территорий, создания документации и объектов строительства, услуг технического надзора за строительством и тому подобное.

  В Киеве масштабно проведут "Всеукраинский градостроительный форум" и День строителя
В Киеве масштабно проведут "Всеукраинский градостроительный форум" и День строителя

После завершения Форума состоится концерт с участием артистов, который посвятили Дню строителя. А хедлайнером празднования станет известная украинская певица Наталья

Автор: Юрий Иванов
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве готовят масштабный "Всеукраинский градостроительный форум"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
июля

Университет принял первых студентов в арендованных комнатах

Самое читаемое
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
 Просмотров: 8847
&quot;Люди устали от совка&quot;: как СССР доживал последние дни - фото
"Люди устали от совка": как СССР доживал последние дни - фото
22
 Просмотров: 8010
Самый мощный за последние 40 лет ливень спровоцировал наводнение: есть жертвы и пропавшие без вести
Самый мощный за последние 40 лет ливень спровоцировал наводнение: есть жертвы и пропавшие без вести
5
 Просмотров: 5373
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси Просмотров: 4320
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
5
 1 Просмотров: 4032
Новости Киева
Локдаун в Киеве: начали собирать списки работников на транспортные спецпропуска
Локдаун в Киеве: начали собирать списки работников на транспортные спецпропуска Просмотров: 378
Разбился автобус, который вез паломников с крестного хода в Киеве
Разбился автобус, который вез паломников с крестного хода в Киеве
5
 Просмотров: 1053
Среди лета в Киеве заметили украшенную елку - сеть взорвалась шутками
Среди лета в Киеве заметили украшенную елку - сеть взорвалась шутками Просмотров: 342
Нацгвардия на французских Airbus готовится к параду в небе: яркие фото
Нацгвардия на французских Airbus готовится к параду в небе: яркие фото
6
 Просмотров: 666
Университет принял первых студентов в арендованных комнатах
Университет принял первых студентов в арендованных комнатах
 Просмотров: 126
Больше всего комментируют
10
"Слуга народа" не нарастила в рейтинге
6
Погибших и раненых меньше, чем до "перемирия" - Офис президента
5
У Зеленского - менее 30%: обнародовали свежие рейтинги
4
Погано тебе розумію
2
Чиновнику Минобороны вручили подозрение. Готовил схему на $1млн
Голосов: 6883
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть