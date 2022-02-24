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четверг, 24 февраля 2022 10:06

В Киеве горит воинская часть на Броварском проспекте: есть пострадавшие

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В Киеве горит воинская часть на Броварском проспекте: есть пострадавшие
Разрушены третий и четвертый этажи, повреждены первые два. Фото: t.me/dsns_telegram

Столичные спасатели ликвидируют пожар в воинской части на пр. Броварском.

Есть пострадавшие, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Бригады "скорой" уже следуют.

"24 февраля в 6:50 в Киеве начался пожар на территории воинской части, в Деснянском районе", - говорится в сообщении.

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Возгорание произошло в четырехэтажном административном здании воинской части: разрушены третий и четвертый этажи, повреждены первые два. Второе здание горит.

На месте происшествия задействовано девять единиц основной и специальной техники и 40 человек личного состава.

Президент России Владимир Путин в 4:00 вышел в прямой эфир и объявил о начале "военной операции на Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы. Есть сообщения об обстреле из тяжелой артиллерии. В Киеве была зафиксирована воздушная угроза. В некоторых районах включили сирены.

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