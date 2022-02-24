Киев в условиях военного положения: Кличко объявил ряд решений

Мэр столицы Виталий Кличко объявил решение в связи с введением военного положения. Фото: ТСН

С сегодняшнего дня, 24 февраля, столичные школы и садики не будут работать. А вся медицинская система переходит в усиленный режим. Об этом в видеообращении сказал мэр Киева Виталий Кличко.

"Киев в условиях военного положения. Оперативный штаб принял ряд решений в связи с военной агрессией. С сегодняшнего дня школы и садики столицы не работают. Больницы, поликлиники и вся медицинская система Киева работает в усиленном режиме. Балансодержателям поручено обеспечить доступ к укрытию для населения", - отметил он.

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По словам Кличко, все, кто не задействован в критической инфраструктуре города, должны оставаться дома.

"В случае необходимости должны идти в укрытие. Следите за официальной информацией и сохраняйте спокойствие", - добавил столичный председатель.

Проезд в общественном коммунальном транспорте в Киеве сегодня - бесплатный. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Оленич. Отключена автоматизированная система оплаты проезда.

Президент России Владимир Путин в 4:00 вышел в прямой эфир и объявил о начале "военной операции на Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы. Есть сообщения об обстреле из тяжелой артиллерии. В Киеве была зафиксирована воздушная угроза. В некоторых районах включили сирены.