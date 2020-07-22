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среда, 22 июля 2020 12:22

В Киеве горело маршрутное такси

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В Киеве горело маршрутное такси
В Киеве загорелся маршрутное такси. Фото: dtp.kiev.ua

Пассажирский автобус загорелся 22 июля на бульваре Верховной Рады в Днепровском районе столицы.

На место пожара была вызвана спасательная бригада, которая ликвидировала возгорание. Об этом информирует Dtp.kiev.ua.

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Причины - устанавливаются, информации о пострадавших пока нет.

Пожары в общественном транспорте не редкость. Так, в Кривом Роге загорелся трамвай с пассажирами во время движения. Огонь уничтожил один из вагонов трамвая и частично повредил второй. Люди успели покинуть трамвай до приезда спасателей, пострадавших не было.

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Дата
22
июля

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