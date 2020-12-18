В Киеве горел психоневрологический диспансер: пациентов нашли под кроватями

В пятницу утром, 18 декабря, горел психоневрологический диспансер в Оболонском районе города.

Очаг возгорания был в бытовом помещении на 2 этаже, сообщила пресс-служба в ДСНС в Киеве.

Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Киеве

Прибыв на вызов, спасатели обнаружили в палатах под кроватями 6 пациентов. Там они прятались от огня. Их и еще 51 человека эвакуировали из здания.

Пожар на площади 10 кв. м ликвидировали в 08:37, за полчаса. Для усмирения огня привлекли 25 спасателей и 6 единиц пожарной техники.

Погибших или травмированных на пожаре не выявили. Причина возгорания неизвестна. Ее устанавливают правоохранители.

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