В Киеве эксперты обсудят, как адаптировать публичные пространства к условиям пандемии

Специалисты обсудят, как сделать общественное пространство безопасным во время пандемии коронавируса

Изменения в социальной дистанции во время пандемии приводят к изменениям в коммуникации и взаимодействия людей. Какими должны быть общественные места, если действуют карантинные ограничения, предлагают обсудить представители Місто-сад вместе с экспертами. Третьего сентября в Киеве состоится мероприятие "Как адаптировать общественные пространства к условиям пандемии". Событие организовывает команда Город-сад при поддержке МОН Украины в пределах проекту Горизонт 2020 Expand II.

В событии примут участие спикеры из тех секторов, которые раскрывают тему взаимодействия людей в публичном пространстве в различных аспектах: представители МОН Украины, МОЗ Украины и представители Центра общественного здоровья, архитекторы со Львова, Харькова и Киева, а также аналитики и исследователи-урбанисты.

В дискуссионных панелях обсудят:

- каких принципов следует придерживаться в дизайне улиц, площадей, парков и скверов, чтобы эти пространства были комфортными и безопасными (спикеры: Антон Коломейцев, главный архитектор Львова, Елена Орап, архитектор Місто-сад, представители Харьковской школы архитектуры)

- каких мер предлагает придерживаться Минздрав на открытом воздухе (спикеры: Виктор Ляшко, главный санитарный врач МЗ, представители Центра общественного здоровья).

- потребности горожан во времена пандемии (спикер Иван Вербицкий, CEDOS).

- публичное пространство как ресурс горожан (спикер Оксана Кушниренко, студия пространственного проектирования "Перекресток")

"Вы задумывались, как организовать сквер или парк рядом с домом так, чтобы он был таким же безопасным, как пребывание в квартире на карантине? Предлагаем послушать экспертов и затем обсудить это вместе", - комментируют в Місто-сад.

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Спикеры из разных городов Украины поделятся своими наблюдениями, какие возможности открывает перед горожанами качественное публичное пространство. Особое внимание будет уделено тому, что нужно, чтобы уже имеющиеся локации функционировали безопасно, и каких принципов нужно придерживаться при создании новых мест. Примеры такой адаптации различных общественных пространств продемонстрируют в специально созданной презентации от архитекторов Місто-сад.

Мероприятие состоится 3 сентября в Сквере Небесной Сотни (ул. Михайловская, 24а, г. Киев). Начало мероприятия - 19:00, регистрация участников - с 18:30

Вход свободный. Предварительная регистрация обязательна.

Инфицироваться Covid-19 просто, ведь он очень заразен.

Заразиться коронавирусом на свежем воздухе маловероятно. Об этом сообщает врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский, передает ТСН. "Люди заражаются коронавирусом лиш при близком тесном контакте с больными. Не на прогулке в парке и не на пляжах. Заражение происходит при использовании общей посудой, средствами домашнего обихода, тесном пребывании в помещениях, машине и тому подобное. Резонансные истории с массовыми заражениями в общежитиях это ярко продемонстрировали ", - рассказывает врач.