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суббота, 14 августа 2021 22:24

В Киеве двое братьев до смерти забили бездомного

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В Киеве двое братьев до смерти забили бездомного
Фигурантам грозит от семи до 10 лет лишения свободы. Фото: Национальная полиция

Прохожие сообщили в полицию, что на улице Ямской в Голосеевском районе столицы лежит мужчина без признаков жизни. Подозреваемых в преступлении задержали в течение нескольких часов, сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Оказалось, что потерпевший жил неподалеку от места происшествия, где устроил себе временное жилье. Накануне инцидента между потерпевшим и его знакомыми, которые находились в нетрезвом состоянии, произошел конфликт и драка. Мужчины избили бездомного, оставили его и убежали", - рассказал начальник следственного отдела Голосеевского управления полиции Максим Бондаренко.

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Подозреваемыми в преступлении оказались братья, ранее не судимые уроженцы Донецкой области, 1997 и 1994 годов рождения.

Мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. Фигурантам грозит от семи до 10 лет лишения свободы.

В Бродах во Львовской области 35-летний мужчина избил и утопил в водоеме 41-летнюю знакомую.

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