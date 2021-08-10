Мать напрасно искала дочь: женщину избил и утопил знакомый

 
Ексклюзивы
1/5
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 711
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
Просмотров: 2187
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
9 Просмотров: 2250
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Просмотров: 549
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 621
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
2 Просмотров: 405
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
5 Просмотров: 6444
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Просмотров: 2529
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
1 Просмотров: 540
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Просмотров: 1476
Фото
Все фото
4
3
6
4
4
Задевал семью и оскорбил дочь: вооруженный ножницами мужчина расправился с соседом
Задевал семью и оскорбил дочь: вооруженный ножницами мужчина расправился с соседом
Уличный &quot;гонщик&quot; устроил масштабное ДТП
Уличный "гонщик" устроил масштабное ДТП
Заказное убийство в Одессе: сообщником киллера был россиянин
Заказное убийство в Одессе: сообщником киллера был россиянин
Сбил и протащил: кадры с места гибели женщины под колесами грузовика
Сбил и протащил: кадры с места гибели женщины под колесами грузовика
Директор гостиничного комплекса организовал бордель
Директор гостиничного комплекса организовал бордель
Видео
Все видео
Черная и изуродована шинами: Alyona Alyona и Red Bull дрифтовали на Софийской площади ради рекламы
Черная и изуродована шинами: Alyona Alyona и Red Bull дрифтовали на Софийской площади ради рекламы
Мужчина подорвался на гранате: момент попал на видео
Мужчина подорвался на гранате: момент попал на видео
"Лето - горячая пора" - пара занялась сексом посреди парка и попала в кадр
"Лето - горячая пора" - пара занялась сексом посреди парка и попала в кадр
Парень решил "измерить" собачью нору. Пришлось вызывать спасателей
Парень решил "измерить" собачью нору. Пришлось вызывать спасателей
Захват Кабмина: ветерану АТО выбирают меру пресечения (трансляция)
Захват Кабмина: ветерану АТО выбирают меру пресечения (трансляция)
Интервью
1/5
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 711
"Белорусское общество проснулось и избавляется от иллюзий" - оппозиционер о протестах в Беларуси
"Белорусское общество проснулось и избавляется от иллюзий" - оппозиционер о протестах в Беларуси
Просмотров: 486
Как изменилась украинская кухня за 30 лет независимости
Как изменилась украинская кухня за 30 лет независимости
Просмотров: 378
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
8 Просмотров: 2619
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Просмотров: 351
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
10 августа 2021
Просмотров: 45
Зіпсоване Євро
Уболівав за Італію раз у житті, на Кубку світу 1994 року у США. Кістяк тієї команди становили гравці улюбленого "Мілана", який виграв національний ...
вторник, 10 августа 2021 17:03

Мать напрасно искала дочь: женщину избил и утопил знакомый

  Комментировать
Мать напрасно искала дочь: женщину избил и утопил знакомый
Во Львовской области мужчина избил и утопил в пожарном водоеме свою знакомую. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

В Бродах во Львовской области 35-летний мужчина избил и утопил в водоеме 41-летнюю знакомую.

Между тем женщину разыскивала мать, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Женщина 9 августа обратилась в полицию. Рассказала, что 7 августа дочь ушла из дома и до сих пор не вернулась, связи с ней нет. К поискам задействовали сотрудников всех служб и подразделений. И в тот же день правоохранители обнаружили тело разыскиваемой с признаками насильственной смерти в пожарном водоеме", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Никаких версий: молодую женщину ищут почти три недели

В тот же день вышли на подозреваемого. Выяснили, что расправился он с жертвой 7 августа около 16.30 в результате конфликта.

Преступника задержали. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

На свалке в селе Гнилички Тернопольской области нашли человеческие кости. Могут принадлежать 16-летнему Юрию Семенюку из села Суховцы, который исчез 17 лет назад. Все это время его искали полиция и родные. Парня убило током в 2004 году. Свидетелями трагедии стали двое 18-летних друзей. Но они испугались ответственности и закопали тело. А потом оба выехали за границу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мать напрасно искала дочь: женщину избил и утопил знакомый». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
августа

Бубка выиграл последний чемпионат мира

Иловайский котел: "Сказали, что справа будут наши, а с других сторон - враг"

ФСБ обвинила украинских граждан в диверсии

Бойцы погибли от взрыва в пещере

Приняли закон, направленный на сближение с Россией

Романтика за пределами Земли: впервые свадьбу сыграли в космосе

Серийный убийца задушил ребенка ремнем безопасности

Самое читаемое
Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост
Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост
 Просмотров: 18522
Утром доллар порадовал украинцев
Утром доллар порадовал украинцев Просмотров: 13284
Украинская серебряная призерша Олимпиады отказалась менять гражданство
Украинская серебряная призерша Олимпиады отказалась менять гражданство Просмотров: 13077
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
20
 Просмотров: 5472
В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них- чемпион Украины
В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них- чемпион Украины Просмотров: 3312
Происшествия
Задевал семью и оскорбил дочь: вооруженный ножницами мужчина расправился с соседом
Задевал семью и оскорбил дочь: вооруженный ножницами мужчина расправился с соседом
4
 Просмотров: 36
Уличный "гонщик" устроил масштабное ДТП
Уличный "гонщик" устроил масштабное ДТП
3
 Просмотров: 189
Черная и изуродована шинами: Alyona Alyona и Red Bull дрифтовали на Софийской площади ради рекламы
Черная и изуродована шинами: Alyona Alyona и Red Bull дрифтовали на Софийской площади ради рекламы
 Просмотров: 306
Заказное убийство в Одессе: сообщником киллера был россиянин
Заказное убийство в Одессе: сообщником киллера был россиянин
6
 Просмотров: 378
Сбил и протащил: кадры с места гибели женщины под колесами грузовика
Сбил и протащил: кадры с места гибели женщины под колесами грузовика
4
 Просмотров: 585
Больше всего комментируют
9
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
4
Россияне грозятся запустить "Северный поток-2" за считанные недели
3
Олимпийка Магучих обнялась с россиянкой - Минобороны вызывает на ковер
2
Встреча Зеленского и Байдена: раскрыли главные темы
2
Темпы растут, но этого недостаточно: как вакцинировать большинство украинцев до конца года
Голосов: 124
Голосование Сергей Ребров выведет сборную Украины по футболу в финальную часть Кубка мира-2022?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть