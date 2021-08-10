Мать напрасно искала дочь: женщину избил и утопил знакомый

Во Львовской области мужчина избил и утопил в пожарном водоеме свою знакомую. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

В Бродах во Львовской области 35-летний мужчина избил и утопил в водоеме 41-летнюю знакомую.

Между тем женщину разыскивала мать, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Женщина 9 августа обратилась в полицию. Рассказала, что 7 августа дочь ушла из дома и до сих пор не вернулась, связи с ней нет. К поискам задействовали сотрудников всех служб и подразделений. И в тот же день правоохранители обнаружили тело разыскиваемой с признаками насильственной смерти в пожарном водоеме", - сказано в сообщении.

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В тот же день вышли на подозреваемого. Выяснили, что расправился он с жертвой 7 августа около 16.30 в результате конфликта.

Преступника задержали. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

На свалке в селе Гнилички Тернопольской области нашли человеческие кости. Могут принадлежать 16-летнему Юрию Семенюку из села Суховцы, который исчез 17 лет назад. Все это время его искали полиция и родные. Парня убило током в 2004 году. Свидетелями трагедии стали двое 18-летних друзей. Но они испугались ответственности и закопали тело. А потом оба выехали за границу.