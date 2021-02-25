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четверг, 25 февраля 2021 16:01

В Киеве дорожает проезд в транспорте

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В Киеве с 27 февраля дорожает стоимость проезда на 1 грн в маршрутных такси №177 и №178.

Об этом сообщили в Facebook-сообществе "Позняки-Осокорки-Харьковский".

Автор: Светлана Хоменко
  Новая стоимость поездки составляет 8 грн
Новая стоимость поездки составляет 8 грн

Стоимость проезда составит 8 грн вместо 7.

Объявления о повышении стоимости появилось в салонах автобусов.

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С 6 февраля 2021 года на 3 грн возросла стоимость проезда на пригородных маршрутках Киева. Причины - рост цен на топливо, увеличение минималки и карантинные ограничения. Повышение же стоимости проезда в коммунальном транспорте столицы городскими властями не рассматривается.

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Дата
25
февраля

Перепись показала, какой язык киевляне считают родным

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