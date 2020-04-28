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вторник, 28 апреля 2020 18:47

В Киеве до осени перекроют путепровод

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В Киеве до осени перекроют путепровод
Борщаговский путепровод перекроют до сентября. Фото: ua.news

На части Борщаговского путепровода до 1 сентября перекроют движение транспорта.

"На путепроводе завершается ремонт в направлении центра. 1 мая откроем движение по всем полосам на путепроводе с проспекта Курбаса на проспект Гузара. 2 мая ремонт начнем на части сооружения в направлении Кольцевой дороги. Проезд на этой части путепровода будет перекрыт", - сообщают в Киевавтодоре.

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Объехать ремонтный участок можно по маршрутам:

• ул. В. Гетьмана - ул. М. Голего - ул. Нежинская - просп. Отрадный - ул. 9 Мая - ул. Королева;

• ул. Победы - ул. Святошинская - ул. Жмеринская - ул. Г. Космоса.

Трамвайная часть путепровода уже отремонтирована, поэтому ограничение движения трамваев не запланировано.

На автодороге Киев - Знаменка под колесами автомобиля погиб 24-летний работник дорожного предприятия. Трагедия произошла в Городищенском районе Черкасской области 12 апреля.

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