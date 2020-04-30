В Киеве десятки новых случаев Covid-19: среди них медики и дети

В Киеве за сутки подтвердили 60 случаев заболевания. Фото: iz.ru

В Киеве за сутки подтвердили 60 новых случаев заболевания коронавирусом.

"Сегодня у нас плюс 60 человек с Covid-19. Среди них - 3 медиков. 1 случай - к сожалению, летальный. В общем заболели 31 женщина в возрасте от 18 до 84 лет, 18 мужчин - от 22 до 84 лет, 4 девочки и 7 мальчиков - до 17 лет", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов. Остальные лечатся в самоизоляции, под контролем медиков. Всего в столице уже 1401 подтвержденный случай заболевания.

По состоянию на утро 30 апреля, в Украине 10 406 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 261 летальный. За сутки зафиксированы 540 новых случаев. Выздоровели 1235 человек.